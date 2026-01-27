中国メディア「捜狐」（ウェブ版）は2026年1月25日、サッカーU-23アジア杯の特集記事を組み、中国代表と日本代表の実力差は「歴然」と報じた。中国代表は6大会目にして初の決勝進出U-23アジア杯サウジアラビア大会の決勝が24日に行われ、日本代表が中国代表を4−0で下し、大会2連覇を達成した。試合は前半12分にDF大関友翔（20）のゴールで日本代表が先制。前半20分に1点を追加し、前半を2−0で折り返した。後半に入っても日本代表