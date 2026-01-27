第51回衆議院選挙が27日、公示されました。小選挙区ではこれまでに福岡県で42人、佐賀県で5人が立候補を届け出ました。福岡県庁では、午前8時半から立候補の受け付けが始まり、各陣営は、たすきや腕章などいわゆる「選挙の7つ道具」を受け取りました。午前11時の時点で、福岡県では11の選挙区に42人が立候補しました。佐賀県では2つの選挙区に5人が立候補しました。今回の衆院選では、新たに連立政権を組んだ自民党と日本維新の会