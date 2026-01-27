「ももちゃり」新車両 岡山市は、シェアサイクル「ももちゃり」を全面リニューアルし、3月18日から運用を開始することにしました。 「ももちゃり」は2013年の導入から10年以上が経過し、機器の老朽化が進んでいることを受けて、全面リニューアルするものです。 リニューアルにより、自転車はすべて電動アシスト付きになり、スマートフォンのアプリを使った登録や決済が可能になります。全500台で