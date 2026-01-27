岡山城岡山・北区 岡山市は、岡山城天守の入場料を2026年4月1日から改定します。 改定により、大人は400円から500円に、小中学生は100円から無料になります。未就学児は無料で変更はありません。 岡山市によりますと、料金改定は岡山城天守がリニューアルオープンした2022年11月以来で、物価高に伴う管理運営費の上昇に対応するためとしています。 一方で、多くの子どもたちに郷土の歴史や人物に気軽に