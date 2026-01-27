27日未明から朝にかけ、福岡県内で歩行者がはねられる事故が相次ぎ、1人が死亡、1人が意識不明となっています。 警察によりますと、午前6時半ごろ、福岡市博多区三筑の筑紫通りで「女性が道路の真ん中に倒れている。車は逃げた」と通行人の男性から消防に通報がありました。女性は意識不明の重体です。事故からおよそ15分後、女性をはねたとみられる軽乗用車が現場に戻り、警察はひき逃げの疑いもあるとみて運転していた男性に