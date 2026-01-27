1月27日、衆議院選挙が公示され、3人の前職を含む与野党の5人が立候補した愛知10区でも、候補者が有権者に支持を訴えました。愛知10区には届け出順で、自民の前職、維新の前職、国民の新人、参政の新人、中道の前職の計5人が立候補を届け出ました。自民・前 若山慎司氏(52)：「これからこの政権選択選挙、高市政権が是か非かという選挙戦、戦ってまいります。どうか私へとご支援を賜りますことで、これからも高市政権の掲げる