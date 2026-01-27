■これまでのあらすじ瀬奈は親友の子どもたちにリングガールを頼みたいのに、義姉が自分の娘たちにやらせると言って譲らない。勝手に結婚式場に押しかけ段取りを組もうとする義姉に、彼は弱腰。その様子に瀬奈は結婚自体を不安になってー。瀬奈から「誰を優先するか選んでほしい」と言われてハッとしました。僕は姉と揉めるのが面倒だったし、母も悲しませたくなかった…。でも結婚式ー…というか僕たちの結婚は、僕が瀬奈と家庭を