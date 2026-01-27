米民主党フェッターマン上院議員連邦政府が数日以内に予算失効に向かう見通し 米民主党のフェッターマン上院議員は政府機関閉鎖は望んでいないが、国土安全保障省の予算条項を削除するという民主党の立場により、連邦政府機関が今後数日以内に予算失効に向かう見通しだと述べた。WSJが報じている。