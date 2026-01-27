東京午前のドル円は１５４円前半で推移。先週末からの急激な円高・ドル安が一服している。円債市場では長期から超長期ゾーンが売られ、長期債利回りが２．２８％付近まで上昇したことを手掛かりに円相場はやや軟化しているが、動意は限定的。本日から米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が始まることが値動きを限定している。 クロス円は円売りがやや優勢。ユーロ円は１８３．４０円付近、ポンド円は２１１