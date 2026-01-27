ポンドドル1.37台付けるユーロドルも1.1899を付け、ドル安優勢＝東京為替 ポンドドルはNY市場で付けた1.37台を再びつける展開。ユーロドルも1.1899ドルを付けており、ドル全般に売りが出ている。 GBPUSD1.3698EURUSD1.1897