【新興国通貨】ドル人民元は6.95台後半推移＝中国人民元 ドル人民元は、昨日の安値からは少し買われているものの、6.95台後半推移と元高圏推移が続いている。昨日6.94台を付けていたドルオフショア人民元（USDCNH)も、朝の6.9480台から6.9560台まで買い戻されている。 対円では昨日22円05銭まで売りが出た。少し戻すも、上値の重い展開。 CNYJPY 22.160USDCNY 6.9571