２７日前引けの日経平均株価は前営業日比１３２円４６銭高の５万３０１７円７１銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は９億８５３２万株、売買代金概算は２兆７０３１億円。値上がり銘柄数は５５３、対して値下がり銘柄数は９８９、変わらずは５７銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、朝方は日経平均が軟調な動きをみせたが、その後は下げ渋りプラス圏に浮上した。前日に先物主導で大幅安に売られた反動から買い