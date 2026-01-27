井端弘和監督（c）SANKEI 野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督(50)が26日、3月に行われるワールド・ベースボール・クラッシック(WBC)に出場する10選手を追加発表した。 メジャーリーガーは、昨年のワールドシリーズMVP・山本由伸投手(27=ドジャース)、鈴木誠也外野手(31=カブス)、今季からプレーする村上宗隆内野手(26=ホワイトソックス)、岡本和真内野手(29