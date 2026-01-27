フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者・本田真凜さんが、交際を公表している男子の元世界王者・宇野昌磨さんと氷上でのショットを披露した。宇野さんがプロデュースするアイスショー「ＩｃｅＢｒａｖｅ２」で共演する２人。本田さんは２７日までにインスタグラムを更新し、「“ＷｉｌｄＳｉｄｅ”ｔｈａｎｋｙｏｕｕｕｕｕ！！！！！２５公演を共にした“ＷｉｌｄＳｉｄｅ”仙台公演でラストでした