研究チームが開発した共生型リードレスペースメーカーの概略図。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月27日】中国北京市の中国科学院大学、清華大学、北京大学などから成る研究チームがこのほど、7年近くの共同研究を経て、心臓の拍動で自ら発電するカプセルサイズの共生型リードレスペースメーカーの開発に成功した。研究成果をまとめた論文は科学誌「ネイチャー・バイオメディカル・エンジニアリング」に掲載された。植え込み