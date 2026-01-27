テレビ東京などで放送中の人気アニメ「ガングリオン」のリアルイベント「悪の組織『株式会社ガングリオン』会社説明会＆イッキ見上映作戦」がこのほど、東京・ＹＯＳＨＩＭＯＴＯＲＯＰＰＯＮＧＩＴＨＥＡＴＥＲで行われ、主役・磯辺健司役の上田燿司、磯辺の妻・節子役の古賀葵、屋台のオヤジ役の板尾創路ら豪華キャストが一堂に集結した。これまでの放送を“イッキ見”しつつ、作品の魅力を語り合った。「ガングリオン」