【新華社ハルビン1月27日】中国黒竜江省ハルビン市から尚志市亜布力（ヤブリ）鎮に向かうY783号観光列車「悠享竜江・銀旅号」で25日、乗客がさまざまな衣装を着て無料の写真撮影サービスを楽しんだ。同省の鉄道を管理、運営する中国鉄路ハルビン局集団が運行する今年最初の撮影観光列車で、「移動写真館」として撮影をより楽しめるようになっている。（記者/張濤）