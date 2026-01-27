1月27日、衆議院選挙の公示日を迎え、“真冬の短期決戦”の火蓋が切って落とされた。この急展開に、「反高市」の受け皿を求めてきた有権者の中には戸惑いを覚える人も多いだろう。立憲民主党と公明党が合併し、突如「中道」を名乗る一大勢力が発足したからである。しかし、彼らは本当に「中道」なのかーー。立憲民主党から国民民主党へと渡り歩いた元衆議院議員の山尾志桜里氏は、新党「中道改革連合」に「隠れ左派が半数くらい