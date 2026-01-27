MLB・ヤンキースが27日、コディ・ベリンジャー選手と再契約を結んだことを発表しました。2人の選手のオプトアウト条項付きの5年契約となります。ベリンジャー選手は2019年ナ・リーグMVPを受賞し、昨季ヤンキースに加入。アーロン・ジャッジ選手、ポール・ゴールドシュミット選手、ジャンカルロ・スタントン選手らとMVPカルテットを組み、152試合に出場、打率.272、29本塁打、98打点、OPS.814とチームの柱として活躍しました。ヤン