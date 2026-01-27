俳優の柄本佑（39）が27日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。俳優の渡辺謙（66）について語った。映画「木挽町のあだ討ち」（監督源孝志、2月27日公開）で渡辺と共演した柄本。初共演だったが、近しい存在に感じたという。柄本の父は俳優の柄本明で妻で女優の安藤サクラの父は俳優の奥田瑛二。「実は父も義理の父も本当に昔から共演されているし、小さい時から知ってくださっている」と明かした