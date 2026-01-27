第51回衆議院選挙が27日に公示され、2月8日の投開票に向け、12日間の選挙戦がスタートしました。与野党各党の党首らは午前から街頭に立ち、有権者に支持を訴えました。自民党・高市総裁：国の究極の使命、国民の皆さまの生命と財産守り抜く。領土・領海・領空、資源守り抜く。そして国家の主権と名誉を守り抜く。この究極の使命を果たす。中道改革連合・野田共同代表：暮らしを後回しにする政治を選ぶのか。生活者ファーストのその