1月3日。メジャーリーグ「ヒューストン・アストロズ」と3年最大99億円の大型契約を結んだ今井達也（27歳）【映像】「ワールドチャンピオンを目指して頑張りたい」とメジャーでの活躍を誓った今井達也テレビ朝日のスポーツ番組『GET SPORTS』は、移籍決定までの舞台裏に独占密着。驚きの事実が明らかになった。◆「ポスティングは僕からのお礼」西武への強い恩義2025年、2年連続で開幕投手を務め、6月には松坂大輔を超える1試合17奪