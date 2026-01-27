衆議院選挙が27日に公示され、県内5つの小選挙区には、これまでに19人が立候補を届け出ています。立候補の受け付けは午前8時半から始まりました。県内5つの小選挙区にはこれまでに19人が立候補を届け出ています。新潟1区に立候補したのは届け出順に、中道改革連合の前の議員・西村智奈美さん。自民党の新人、内山航さん。参政党の新人、小池幸夫さん。日本維新の会の新人伊藤和成さん。共産党の新人、中村岳夫さんの5人です。各候