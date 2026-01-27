大阪府貝塚市の水間鉄道で2026年3月1日(日)、元運転士が本物の電車を使用し運転技術を競うイベント「電車運転士 禁断のガチ対決 ＆ オフレコ濃厚トークショー」が開催される。対戦カードは元近鉄の福原トシヒロさんと元京王の響丈さん。運転体験でも使用される水間車庫を舞台に、水間鉄道1000形（旧東急7000系）で対決する。テレビ・ラジオでは一切語れない「元運転士同士による完全オフレコのトークショー」も予定されている。イ