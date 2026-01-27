ABEMAはオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』の参加メンバーを発表した。 【画像】バックグラウンド様々なモテ自慢たち『ラブパワーキングダム2』の参加メンバー16名一覧 今回参加するメンバーは、男女それぞれ8名ずつの合計16名だ。 男性メンバーは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEス&