ジョンマスターオーガニックは1月20日、「薬用 ヘアグロースエッセンス」を岩手県一関市のふるさと納税の返礼品として提供開始しました。■一関市の自然の恵みから生まれた薬用育毛セラム同商品は、2025年6月19日より直営店舗及び公式オンラインストアなどで取り扱っている、一関市の自然の恵みから生まれた自然由来成分99％の薬用育毛セラムです。自然由来の3種の有効成分、グリチルリチン酸ジカリウム、ニンジン抽出液、タマサキ