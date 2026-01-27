TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が、Instagramを更新。グローバルアンバサダーを務めるワークアウトウェアブランド、ALO（アロー）のウェアを纏った美しいオフショットを披露した。 【写真】TWICEサナ、美プロポーションのALOウェアショット①②【写真・動画】ヘルシーな美しさでALOを纏う①～③ ■TWICEサナ、ロサンゼルス公演サウンドチェックのオフショッ