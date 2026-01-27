日経225先物は11時30分時点、前日比140円高の5万3000円（+0.26％）前後で推移。寄り付きは5万2690円と、シカゴ日経平均先物（5万2585円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。現物の寄り付き直後につけた5万2660円を安値にロング優勢の動きをみせると、中盤にかけて5万3030円まで上げ幅を広げた。中盤以降は5万2900円～5万3000円辺りでの保ち合いが続くなかで、前引け間際には5万3050円まで買われる場面もあった