27日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝154円24銭前後と、前日午後5時時点と同水準。ユーロ円は1ユーロ＝183円45銭前後と84銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース