27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比120円高の5万3030円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万3017.71円に対しては12.29円高。出来高は1万9648枚となっている。 TOPIX先物期近は3555ポイントと前日比1.5ポイント安、現物終値比0.32ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53030