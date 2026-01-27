これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越になだれ注意報、上・中・下越と佐渡にカミナリ・強風・波浪注意報が発表されています。 県内では、落雷にご注意ください。 沿岸の地域では強風や高波に、積雪の多い地域ではなだれに注意が必要です。 ◆27日(火)これからの天気 広く雪や冷たい雨が降り、カミナリを伴うところがあるでしょう。 夜は各地とも雪となり、山沿いでは降り方が強まることもありそ