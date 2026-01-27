衆議院総選挙が公示されました。県内3つの小選挙区には、これまでに10人が立候補を届け出ています。■山口1区山口市・宇部市・防府市の山口1区（有権者数:37万9744人）に立候補したのは、届け出順に、参政党の新人・山粼珠江候補国民民主党の新人・野田陽志候補自民党の前職・高村正大候補の3人です。参政党の山粼候補は、県庁近くの交差点で第一声を上げました。（山粼候補）「私たち1人1人が日本を代表する、