年末年始ごろから、企業の社長や役員になりすまし、社員に金銭を振り込ませる詐欺メールが急増。国産つまようじ製造を手掛ける「菊水産業株式会社」の公式Xアカウントも、自社に届いた「なりすましメール」について、報告と共に注意を呼び掛けました。今回は菊水産業の協力を得て、この「なりすまし犯」に対し、「菊水産業の経理担当（偽）」として潜入取材を敢行。その驚きの手口と、犯人の意外な「素顔」に迫ります。【その