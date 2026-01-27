家電などを手がけるドウシシャ（大阪市）は、ふとん乾燥機兼ふとんウォーマー「ふとんジェットダブルブロー」を、2026年2月に全国の家電量販店および同社直販サイト「ドウシシャマルシェ」などで発売する。あたためや乾燥、ダニ対策など4つのモード搭載ホースにマットを装着したり、マットを広げるなどのわずらわしい準備は不要、片手で使えるコンパクトなふとん乾燥機「ふとんジェット」から、2方向に分かれたセパレートノズル