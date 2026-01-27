2026年は仮面ライダー生誕55周年となる。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決。特別な年に仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギトー超能力戦争ー』が4月29日に全国公開されることが決定した。ティザービジュアル、特報、そして要潤、賀集利樹、白倉伸一郎プロデューサーからのコメントも到着した。【動画】仮面ライダー新作映画は『仮面ライダーアギト』に決定