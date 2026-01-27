第５１回衆院選が２７日公示され、２月８日の投開票に向け、１２日間の選挙戦に突入した。自民、日本維新の会両党による連立政権への信任のほか、消費税減税を含む経済対策、高市内閣が進める「責任ある積極財政」の是非などが争点となる。立候補者数は午後１時２０分現在で１２７４人。前回２０２４年衆院選は１３４４人だった。衆院選の定数は４６５（小選挙区選２８９、比例選１７６）で、自民、維新が過半数（２３３議席）