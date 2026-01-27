国民民主党の玉木雄一郎代表（５６）が２７日、東京・新橋駅前で衆院選（２月８日投開票）に向けた第一声をあげた。この日公示日を迎え、仕事に向かうサラリーマンや４０人近くの聴衆が耳を傾けるなか、玉木代表は「突然の解散でした。明らかに経済は後回しになっている。政局や選挙最優先の古い政治ではなく、政策本位、国民生活最優先の新しい政治に変えていこうではありませんか」と声がけした。これまで訴えてきたガソリ