「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)は4月20日から、「おいらせ芽吹きピクニック」を開催する。渓流を望むランチタイム2026年4月20日〜5月31日の期間、100種類以上の木々が織りなす色鮮やかな芽吹きの景観を楽しむ同プログラムを、1日1組限定で実施する。料金は1名6,600円。ランチボックス・往復送迎・シャンパーニュカクテルが含まれる。定員は1組4名まで。予約は公式サイトで7日前まで受け付ける。○その日一