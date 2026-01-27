Photo: Yohei Arai 2024年5月20日の記事を編集して再掲載しています。石を取るためだけに生まれてきた、潔いツールです。このアイテム、「タイヤストーンリムーバー」（1640円）といって、その名のとおりタイヤにはさまった石を取るための道具。タイヤの溝に挟まった小石を取る専用工具なのです。約8倍の作業効率を誇る!?