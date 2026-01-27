ドン・キホーテは1月15日、オリジナルブランド「情熱価格」から、「ライトツナかつおパウチタイプ(油入り水煮/ノンオイル)」(60g×5パック431円)を全国のドン・キホーテ系列店舗(一部店舗を除く)で発売した。「ライトツナかつおパウチタイプ(油入り水煮/ノンオイル)」(60g×5パック431円)同社では、あえてラベルを省くことで低価格を実現した「ラベルレス」のライトツナフレークが好評を得ているが、さらなる環境問題の解決や生活