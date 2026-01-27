OpenAIは健康とウェルネスのために設計されたChatGPTの専用機能「ChatGPT ヘルスケア」を2026年1月7日に発表しました。ユーザーが安全かつパーソナライズされた環境で健康に関する質問を行えるよう設計されているとのことですが、健康関連の相談は非常にプライバシーに関わるものであり、AIに情報を渡すのは慎重に検討すべきだと専門家が警告しています。Giving your healthcare info to a chatbot is, unsurprisingly, a terrible