プロテニスプレイヤーの園田彩乃が26日にインスタグラムを更新。私服オフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」“水着姿”も「魅力的」（19枚）一昨年8月、休養中に水色の水着姿をエックスに投稿したところ、その引き締まったスタイルが「魅力的」と話題を呼んだ園田。昨年は初となる写真集も発表している。そんな園田がこの日、「私服」と投稿