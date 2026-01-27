29日(木)から30日(金)は再び強い寒気が流れ込み、北陸を中心に大雪となるおそれがあります。また、この先1週間程度は厳しい寒さが続くでしょう。29日〜30日は大雪のおそれ明日28日(水)は山陰から北海道の日本海側で雪が降りやすく、低気圧に近い北海道は雪の降り方が強まるでしょう。29日(木)から30日(金)にかけては、列島に再び強烈な寒気が流れ込み、日本海側では山沿いを中心に積雪が急増するでしょう。29日(木)は兵庫県から新