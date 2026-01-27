アトレティコMFジュリアーノ・シメオネのスローインが話題スペイン1部アトレティコ・マドリードに所属するMFジュリアーノ・シメオネのスローインが話題を呼んでいる。アトレティコは現地時間1月25日にラ・リーガ第21節でFW浅野拓磨が所属するマジョルカと対戦し、3-0で快勝。勝ち点を「44」に伸ばし、首位バルセロナ、2位レアル・マドリードの2強を追う3位につけている。アトレティコを率いるのはディエゴ・シメオネ監督で、