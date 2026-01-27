俳優の要潤が、４月２９日公開の映画「アギト―超能力戦争―」に主演することが２７日、発表された。この日、ティザービジュアルと特報映像が解禁された。同作は日本を代表する特撮シリーズ「仮面ライダー」の生誕５５周年記念作。「―アギト」は「―クウガ」から始まる「平成ライダー」シリーズの第２弾として２００１〜０２年にテレビ朝日系で放送され、同シリーズでは最高平均視聴率を記録した。主人公のアギトは俳優の賀集