◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級３位・岩田翔吉（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）前ＷＢＯ世界ライトフライ級王者で現ＷＢＣ同級３位の岩田翔吉（２９）＝帝拳＝が３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで同級王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝に挑戦することが２７日、発表された。岩田は２４年１０月