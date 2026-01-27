◆プロボクシング▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者アンソニー・オラスクアガ―同級１１位・飯村樹輝弥（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ＷＢＯ世界フライ級１１位・飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝が、３月１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩでＷＢＯ世界同級王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国＝に挑戦することが２７日、発表された。飯村は昨年１２月１７日にオラスクアガに挑戦す