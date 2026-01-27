◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ＷＢＡ世界ミニマム新王者・松本流星（２７）＝帝拳＝が３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩで初防衛戦に臨み、同級４位・高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝と再戦することが２７日、発表された。両者は昨年９月、ＷＢＡ世界同級王座決定戦で対戦。５回に偶然のバッティング