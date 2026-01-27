衆議院選挙が公示され、12日間の選挙戦がスタートしました。高知県内2つの選挙区にはこれまでに、合わせて6人が立候補の届け出を済ませています。高知1区に立候補したのは、これまでのところ、届け出順に参政党の新人・ 金城幹泰氏(43)、自民党の前の議員・中谷元氏(68)、中道改革連合の新人・田所裕介氏(45)の3人です。■金城氏「政治の方向性が間違っていたから、日本が30年間停滞を繰り返してきてしまっていたわけです。