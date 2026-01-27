馬トク報知で今年から始まった過去の名勝負を当時の記事を中心に振り返る【競走伝】。今回はブロードアピールが勝った２０００年のシルクロードＳを取り上げる。豪快な追い込みを武器に、芝・ダートの二刀流で１３勝を挙げた牝馬にとって、６歳での重賞初タイトルとなった。直線は誰の目にもマイネルラヴとタイキダイヤのマッチレースかと思われた。その時だ。大外を豪快に伸びてきたのがブロードアピールだった。４コーナー